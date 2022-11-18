Москва, 18 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. «Черная [киевская] дыра», позеленевшая от долларового потока, вполне может затянуть и самого президента США Джо Байдена, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Первым делом республиканцы поставили вопрос об аудите выделенных Киеву средств. Группа конгрессменов внесла соответствующий проект резолюции, подняв тем самым проблему растраты денег налогоплательщиков. Прозвучало и требование в адрес госсекретаря Энтони Блинкена проинформировать о возможных финансовых связях Демократической партии с правительством Киева, перечислил Слуцкий.

«Марджори Тейлор Грин — одна из авторов новой резолюции — неоднократно призывала объявить импичмент действующему президенту США. Теперь же Конгресс фактически расколот. Общество устало от роста цен. По сообщениям американских СМИ, республиканцы намерены расследовать целый ряд громких эпизодов в работе администрации. В том числе, позорный вывод американских войск из Афганистана, ситуацию с «дырявой» границей с Мексикой, зарубежные бизнес-схемы семьи Байдена и, в частности, кейс Хантера Байдена в свете его деятельности на [территории б. УССР], рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

Скоро будет ясен и расклад сил в Сенате, но уже сейчас совершенно очевидно — внутриполитическая борьба в США будет нарастать по мере приближения к президентским выборам при полном сохранении русофобского консенсуса, констатировал он, отметив, что Киев здесь — по-прежнему разменная карта.

«Тасовать ее будет каждая из сторон в свою пользу. И не важно, как эта карта ляжет для самого [Киева]. Всё ради дальнейшего ослабления России. Но план этот — тупиковый. Бумеранг антироссийских санкций вовсю крушит экономику западных стран и грозит окончательно похоронить планы Вашингтона на гегемонию», — заключил Слуцкий.

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