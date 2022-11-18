Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Ряд членов Палаты представителей США от Республиканской партии обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой предоставить данные о возможных финансовых связях Демпартии и Киева через обанкротившуюся криптобиржу FTX, передает телеканал Fox Business.

Криптовалюта

В частности, республиканцы допустили, что Киев в партнерстве с FTX открыл в марте 2022 года сайт для сбора пожертвований после того, как глава Белого дома Джо Байден пообещал Зеленскому выделить финансовую помощь.

«Хотя это партнерство преподносилось как способ помочь [Киев] обналичить пожертвования в криптовалюте для приобретения вооружений и гуманитарной помощи, у нас есть серьезные опасения…», — следует из письма конгрессменов.

Несмотря на предназначенную помощь Киеву в дальнейшем средства якобы перенаправлялись обратно в целях повлиять на итоги промежуточных выборов текущего года, говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания FTX Digital Markets объявила о банкротстве криптобиржи FTX в США. В отставку был отправлен гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

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