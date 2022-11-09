Китай планирует открыть космический госпиталь на своей станции «Тяньгун»
Чжухай, Китай, 9 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Поскольку на орбите завершилась сборка китайской космической станции «Тяньгун», специалисты по космической медицине страны начали планировать создание «космического госпиталя» для обслуживания астронавтов, заявил китайский эксперт, передает 9 ноября газета China Daily.
По его словам, китайские эксперты в области космической медицины обсуждают устойчивый подход к поддержанию физической формы космонавтов и лечению возможных заболеваний во время длительных космических полетов.
Ду сказал, что после развертывания медицинского учреждения космонавты смогут использовать приборы для самообследования, чтобы поставить диагноз, если они плохо себя чувствуют, а затем смогут принять своевременные медицинские меры. В настоящее время медицинская поддержка космонавтов в основном зависит от врачей на земле.
Самая большая проблема в этой программе заключается в том, что инженеры должны выяснить, как упаковать медицинские устройства в очень ограниченном пространстве, сказал Ду, добавив, что им необходимо модернизировать современные технологии и использовать междисциплинарное сотрудничество для достижения этой цели.
Ду дал комментарии газете China Daily после конференции по аэрокосмической медицине и здоровью человека, прошедшей в городе Чжухае на юге Китая, которая была организована Профессиональным комитетом по аэрокосмической медицине при Китайской ассоциации медицинского образования. Участники конференции поделились своими взглядами и видениями на медицинскую поддержку во время пилотируемых космических полетов и передачу технологий в общественное здравоохранение.