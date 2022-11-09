Чжухай, Китай, 9 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Поскольку на орбите завершилась сборка китайской космической станции «Тяньгун», специалисты по космической медицине страны начали планировать создание «космического госпиталя» для обслуживания астронавтов, заявил китайский эксперт, передает 9 ноября газета China Daily.

Nol.hu Тяньгун-2

«Мы проводим обширные исследования, эксперименты и испытания на земле, чтобы продвинуть предварительную работу над космическим госпиталем, который может быть развернут внутри пилотируемого космического корабля, такого как наша космическая станция. Ценность этого проекта в том, что он позволит нашим исследователям космоса путешествовать глубже и оставаться здоровыми во время своего путешествия. Исследования, проектирование и строительство такой космической клиники также помогут стимулировать развитие медицинских технологий и оборудования в нашей стране, тем самым стимулируя весь медицинский сектор», — заявил член базирующейся в Париже Международной академии астронавтики и президент больницы Аэрокосмического центра в Пекине Ду Цзичэнь .

По его словам, китайские эксперты в области космической медицины обсуждают устойчивый подход к поддержанию физической формы космонавтов и лечению возможных заболеваний во время длительных космических полетов.

«Основная идея заключается в том, что мы можем разместить небольшой «медицинский комплекс» внутри космической станции или другого космического корабля, который может удовлетворить основные потребности в диагностике и лечении», — сказал ученый.

Ду сказал, что после развертывания медицинского учреждения космонавты смогут использовать приборы для самообследования, чтобы поставить диагноз, если они плохо себя чувствуют, а затем смогут принять своевременные медицинские меры. В настоящее время медицинская поддержка космонавтов в основном зависит от врачей на земле.

Самая большая проблема в этой программе заключается в том, что инженеры должны выяснить, как упаковать медицинские устройства в очень ограниченном пространстве, сказал Ду, добавив, что им необходимо модернизировать современные технологии и использовать междисциплинарное сотрудничество для достижения этой цели.

Ду дал комментарии газете China Daily после конференции по аэрокосмической медицине и здоровью человека, прошедшей в городе Чжухае на юге Китая, которая была организована Профессиональным комитетом по аэрокосмической медицине при Китайской ассоциации медицинского образования. Участники конференции поделились своими взглядами и видениями на медицинскую поддержку во время пилотируемых космических полетов и передачу технологий в общественное здравоохранение.