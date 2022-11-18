Хельсинки, 18 ноября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Финляндия готова расширить список антироссийских санкций, а также может наложить санкции на всё что угодно. Об этом заявила Тютти Туппурайнен, министр по делам Европы и управления собственностью, публикует ИноСМИ материал телерадиоканала Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Мы готовы наложить санкции на всё что угодно», — подчеркнула Туппурайнен.

Кроме того, на этом фоне Финляндия продолжает увеличивать импорт российского никеля, который необходим в том числе для производства автомобильных аккумуляторов. Согласно таможенным данным, импорт российского никеля в сентябре по сравнению с показателями 2021 года вырос на 59%.

Как сообщало ИА REGNUM, лондонская биржа металлов (LME) решила не запрещать хранение российского никеля, алюминия и меди на складах, которые сертифицирует.

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