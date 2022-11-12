Лондон, , 03:13 — REGNUM Лондонская биржа металлов (LME) решила не запрещать хранение российского никеля, алюминия и меди на складах, которые сертифицирует. Об этом сообщила пресс-служба LME.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. Кроме того, отзывы ясно показали, что ограничения на поставки будут слишком сложными для осуществления. Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», — рассказали в организации.

Отмечается, что торговля российскими металлами на бирже продолжится. При этом LME отказалась вводить потолок цен или другие ограничения на торговлю.

Напомним, в 2022 году LME уже вводила ряд ограничений на металлы из России из-за проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. В частности, в апреле биржа приостановила ввоз российских меди, свинца из алюминия. В июле LME запретила хранить алюминий из России на складах в Великобритании.