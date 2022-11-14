Москва, , 11:08 — REGNUM Преступления в онлайне по сути ничем не отличаются от преступлений в традиционном финансовом секторе, только в последнем случае люди защищены законом, в этой связи следует особое внимание уделить законодательству о майнинге и криптовалютах, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Валерий Селезнев duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM ранее, компания FTX Digital Markets объявила о банкротстве криптобиржи FTX в США. В отставку отправлен гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Новым исполнительным директором стал Джон Рэй III.

«Падение криптовалют на фоне банкротства биржи FTX, связанного, скорее всего, с банальным криминалом в виде прямых хищений активов инвесторов плюс возможным манипулированием рынком со стороны крупнейших игроков-явление, конечно, безобразное. Но, именно этим безобразием показывающее всю необходимость скорейшего регулирования цифровых валют. Ведь преступления, как и их методы в онлайне, по своей сути ничем не отличаются от преступлений в традиционном финансовом секторе, в котором тоже иногда полыхают банки, биржи и фонды. Только там инвесторы защищены законом и могут рассчитывать на поддержку государств, а в случае криптовалют все лишь качают головами с злорадным «мы же вас предупреждали», — отметил Селезнев в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что криптовалютный мир такими инцидентами будто специально ставит регуляторам ультиматум.

Напомним, ранее депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди») заявлял, что доказать хищение криптоактивов, с которым сталкиваются граждане, будет сложно до тех пор, пока в России не будут легализованы майнинг и криптовалюты.

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