Москва, 18 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Российские работодатели включились в «гонку зарплат» на фоне санкционного кризиса. Она проявилась в критически важных отраслях — строительстве и логистике, сообщает 18 ноября РБК со ссылкой на данные портала HeadHunter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

Отмечается, что в третьем квартале фактическая зарплата работников в России увеличилась в среднем на 6,4% относительно того же периода прошлого года. Речь идёт о зарплате с учётом всех начислений.

Зарплаты выросли примерно на 5 тыс. рублей — до 90,5 тыс. рублей без вычета налогов. Начать «зарплатную гонку» работодателей вынудила нехватка кадров.

Ещё один тренд на рынке труда, связанный с воздействием санкций — более заметное поощрение бонусами и премиями не топ-менеджеров, а менеджеров управленческого и экспертного уровня. Именно эти работники несут основную ответственность за преодоление кризиса.

В третьем квартале года, говорится в публикации, строительство и транспортная логистика лидируют по приросту фактических зарплат. За год доход в этих отраслях вырос соответственно на 10% и 9%. К концу сентября строители и логисты получали в среднем по 68,8 тыс. и 58,6 тыс. рублей.

Для работников умственного труда, так называемых белых воротничков, прирост составил 5%, а для рабочего класса, «синих воротничков» — 7%.

Читайте также: Мишустин: занятость в России демонстрирует рекордные показатели