Москва, 16 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Российские власти уделяют самое пристальное внимание ситуации на рынке труда нашей страны и занятость в РФ сегодня демонстрирует рекордные показатели. Об этом 16 ноября заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В период санкционного давления недружественных стран активно работала в том числе и ваша служба, и подготовка велась специалистов, переподготовка. Но самое главное, чего удалось избежать — это массовой безработицы. Более того, на сегодняшний день занятость демонстрирует рекордные показатели», — сказал он.

Кроме того, Мишустин уточнил, что власти РФ уделяют самое пристальное внимание ситуации на рынке труда нашей страны, и напомнил, что президент России Владимир Путин, ранее заявлявший о необходимости стабильности в сфере труда, также внимательно следит за этой ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий трудоустройство иностранных граждан.