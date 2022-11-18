Москва, 18 ноября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Рубль 17 ноября подорожал к евро и юаню, отражая их динамику на Форексе, и подешевел к доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 60,53 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,86%, до 62,33 руб., юань/рубль — на 0,47%, до 8,45 руб.

Для пары доллар/рубль кардинальных изменений не произошло. Доллар США продолжает торговаться около уровня 60 руб. Укрепление американской валюты и падение цен на нефть сыграли против рубля.

Рубль слабо реагирует на негативные факторы, поскольку находится под допингом в виде налогового периода. Эффект от продаж экспортной валютной выручки нивелирует большую часть негатива.

Индекс доллара обновил недельный максимум на фоне роста розничных продаж, которые оказались выше прогнозных значений. Статистика несколько охладила рыночные ожидания по рецессии США.

Инвесторы рассчитывают на то, что Федрезерв уменьшит шаг повышения ставки на заседаниях 14 декабря 2022 года и 1 февраля 2023 года.

Сегодня, 18 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $90,53. На фоне укрепления доллара нефть немного подешевела, но цена держится выше поддержки $90.

В свою очередь рубль черпает силы от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 ноября.

При текущем внешнем фоне резких колебаний по рублю не ожидается. По доллару ожидаем консолидации около уровня 60 руб. в диапазоне 2 руб.

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