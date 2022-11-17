Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 17 ноября, по состоянию на 14:00 по мск стоимость доллара на Московской бирже растет на 0,02%, до 60,36 рубля. Евро снижается на 0,35%, до 62,52 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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«16 ноября курс рубля вновь стабилизировался, так как риски усиления геополитического напряжения вчера сошли на нет после официальных заявлений властей Польши, США, ЕС и Турции.

Доллар на Московской бирже пятый торговый день подряд остаётся в узком диапазоне 60,10–60,65 руб. и каких-то важных событий, способных его из этого диапазона вытолкнуть сегодня не предвидится.

Однако экспортеры могут начать продавать валютную выручку на бирже для уплаты налогов на следующей неделе в любой день в течение ближайших семи, тогда курс доллара начнет снижаться и может опуститься до 59,00–59,50 руб.

История показывают, что такие продажи валюты на бирже чаще всего происходят в момент открытия торгов», — пояснил эксперт.

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