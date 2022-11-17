Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Александр Бодироза, глава представительства Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Афганистане, заявил, что 79% жителей этой страны не имеют доступа к отопительным приборам.

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Бодироза написал в «Твиттере», что пережить суровую зиму ― это ещё один вызов в дополнение к повседневным проблемам афганского народа.

По его словам, UNFPA раздаёт зимние пакеты помощи уязвимым семьям.

Несколько дней назад, говоря о гуманитарном кризисе, Бодироза сказал, что женщины и дети подвергаются большому риску из-за невозможности оказания медицинской помощи в некоторых районах.

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