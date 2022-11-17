Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Всемирная продовольственная программа ООН объявила о помощи нуждающимся афганцам предстоящей зимой. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: ЕС направит Афганистану 75 млн евро помощи

ВПП написала в «Твиттере», что недавно двум тысячам семей в отдалённых районах провинции Бадахшан было доставлен запас продовольствия на пять месяцев.

Всемирная продовольственная программа подчеркнула, что она полна решимости удовлетворить потребности нуждающихся в Афганистане до наступления зимы, а также заявила, что планирует ежемесячно поддерживать 15 миллионов человек в Афганистане предстоящей зимой.

Ранее по теме: ООН: зимой голод в Афганистане усилится

Эти заявления прозвучали на фоне прогнозов ООН о предстоящей холодной и трудной зиме.

Читайте развитие сюжета: Вверх или вниз: что будет с мировыми ценами на продовольствие в 2023 году?