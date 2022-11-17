Копенгаген, 17 ноября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Международная группа учёных-исследователей, в том числе исследователи из Копенгагенского университета, впервые задокументировали центральную роль растительности в потеплении в Арктике. Новые результаты позволяют делать более точные климатические прогнозы. Об этом сообщает пресс-служба копенгагенского университета.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Теоретически давно понятно, что поверхностная растительность помогает нагревать регион, поскольку растения поглощают солнечную радиацию. В нашем новом исследовании мы подтверждаем эту теорию с помощью реальных измерений и демонстрируем корреляцию между количеством энергии, поглощаемой на поверхности, и типами растительности, встречающимися там», — говорит профессор Томас Фриборг из департамента наук о земле и управления природными ресурсами Дании.

В исследовании использовались данные, которые на протяжении более 20 лет Фриборг собирал на территории северной части Швеции, России и Гренландии.

Исследователи сравнили пятнадцать факторов, влияющих на так называемый «бюджет поверхностной энергии», который описывает, как преобразуется солнечная энергия, когда она попадает на поверхность Земли. При этом исследователи изучили, как различные арктические районы, такие как бесплодная и покрытая кустарником тундра, торфяные болота и водно-болотные угодья, влияют на преобразование солнечной энергии.

Результаты показывают, что некоторые из самых больших различий в преобразовании энергии обнаруживаются между засушливыми районами с небольшим количеством растительности, где обычно растут травы и лишайники, и влажными районами, такими как торфяные болота, которые богаты мхами, кустарниками и небольшими деревьями. Сухие поверхности почвы вызывают большее потепление, чем влажные районы, поскольку энергия из влажных районов преобразуется в испарение.

Это лишь один пример различных ролей, которые типы растительности играют в потеплении территории, различий, которые современные климатические модели всё ещё не в состоянии полностью учесть.

«Наше исследование показывает, что тип растительности на поверхности Арктики оказывает большое влияние на то, каким будет прямое потепление. Наличие кустарников, трав, мхов или водно-болотных угодий имеет большое значение для степени поглощения солнечной энергии и способа её преобразования. Фактически, в некоторых случаях тип растительности имеет почти такое же решающее значение, как и наличие снега», — подчеркнул профессор Фриборг.

Выводы исследователей также подчеркивают потенциал улучшения текущих прогнозов относительно того, как изменяется климат. Современные знания остаются неоднородными, и для понимания этого требуется всё больше данных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новое исследование, опубликованное в американском интернет-журнале Science, показало, что закисление западной части Северного Ледовитого океана происходит в три-четыре раза быстрее, чем в других океанах. Океан, который поглощает треть всего углекислого газа в атмосфере, стал более кислым из-за использования ископаемого топлива. Быстрая потеря морского льда в арктическом регионе за последние три десятилетия ускорила темпы долгосрочного подкисления.

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