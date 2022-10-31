Санкт-Петербург, , 21:50 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций (СПбГУТ) им. проф. М. А. Бонч-Бруевича отправил в арктическую экспедицию научную группу из девяти человек — двух сотрудников и семь магистрантов. Специалисты отправились в посёлок Диксон Красноярского края, чтобы апробировать разработки СПбГУТ. Экспедиция продлится с 29 октября по 10 ноября. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба СПбГУТ.

Диксон © ВостокУголь

Университетская команда проверит работу сложных технических устройств в арктических условиях — автоматический портативный электроэнцефалограф, анализатор сейсмических сигналов и приемопередатчик на базе технологии LoRa. Кроме испытаний, сотрудники и студенты СПбГУТ будут вести дневник экспедиций. Разработки для Арктики были продемонстрированы и протестированы на территории кампуса СПбГУТ.

Старт арктической экспедиции дан благодаря победе команды института магистратуры в грантовом конкурсе Министерства образования и науки РФ «Открываем Россию заново» платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа специалистов Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) имени Р. Е. Алексеева разработала систему управления силовой энергетической установкой судна в Арктике. Система управления в будущем должна стать основой для беспилотного ледокола.

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