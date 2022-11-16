Брюссель, , 15:21 — REGNUM Европейский союз объявил о выделении 75 миллионов евро жертвам отсутствия продовольственной безопасности в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Евро Alexas_Fotos

Читайте также: ООН: зимой голод в Афганистане усилится

Об увеличении гуманитарной помощи стране сообщается в Twitter представительства Евросоюза в Афганистане. Отмечено, что помощь выделяется в преддверии приближающейся зимы.

Несколько дней назад, после объявления о выделении помощи Афганистану в размере 50 миллионов евро, специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Николсон заявил о продолжении оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

Эта помощь выделяется после заявления Всемирной продовольственной программы о росте бедности и отсутствии продовольственной безопасности предстоящей зимой в Афганистане.