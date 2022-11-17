Бали, Индонезия, , 13:38 — REGNUM Анкара может оценить предложение о возможной встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башаром Асадом при посредничестве России, когда придёт время. Об этом турецкий лидер заявил журналистам 17 ноября в самолёте по возвращению из Индонезии, где он принят участие в саммите G20.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции подчеркнул, что «в политике не бывает вечных обид и недовольства».

«Когда придёт время, вы сможете сесть, оценить и сделать соответствующее обновление. В настоящее время мы, как Турция, можем пересмотреть наши отношения со странами, с которыми у нас есть проблемы по этим вопросам. Особенно после июньских выборов, когда мы сможем сделать все заново. И, соответственно, мы можем надеяться, что продолжим наш путь в этом направлении», ― цитирует РИА Новости Эрдогана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября глава Национальной разведывательной службы Турции Хаккан Фидан в ходе встречи с главой внешней разведки Сирии Али Мамлюком в Дамаске обсудил возможность восстановления дипломатических отношений между странами и перспективы сотрудничества в сфере безопасности. Отмечалось, что инициатором переговоров якобы является Россия, которая выступает за примирение между правительством Башара Асада и турецкими властями, поддерживающими сирийскую оппозицию.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что он поддерживает идею встречи министров иностранных дел Турции и Сирии и может предоставить площадку для этой встречи в случае необходимости.

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