Бали, Индонезия, 16 ноября 2022, 10:01 — REGNUM Всё необходимое будет предпринято. Такими словами президент Турции Тайип Эрдоган ответил на вопрос журналистов о возможной приграничной операции Вооружённых сил Турции в Сирии после теракта в Стамбуле.
Эрдоган пояснил, что на данный момент ведётся расследование, продолжаются допросы подозреваемых. Выясняется, кто стоит за терактом.
«Весь мир должен знать, что все необходимое, вытекающее из этого расследования будет предпринято Турцией», — подчеркнул на пресс-конференции на полях саммита G20 на Бали.
Как сообщало, 13 ноября при взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула, погибли шесть человек, еще более 80 пострадали.
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