Бали, Индонезия, , 10:01 — REGNUM Всё необходимое будет предпринято. Такими словами президент Турции Тайип Эрдоган ответил на вопрос журналистов о возможной приграничной операции Вооружённых сил Турции в Сирии после теракта в Стамбуле.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган пояснил, что на данный момент ведётся расследование, продолжаются допросы подозреваемых. Выясняется, кто стоит за терактом.

«Весь мир должен знать, что все необходимое, вытекающее из этого расследования будет предпринято Турцией», — подчеркнул на пресс-конференции на полях саммита G20 на Бали.

Как сообщало, 13 ноября при взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула, погибли шесть человек, еще более 80 пострадали.

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