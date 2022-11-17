Москва, 17 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, по состоянию на 12.05 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,52%, до $92,38 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Удержать нефтяные котировки от снижения не смогли даже данные о сокращении запасов в США, вчера опубликованные американским минэнерго.

Запасы сокращаются несмотря на то, что американские власти продолжают выбрасывать на рынок нефть из стратегического резерва. Проигнорировал рынок и новость об остановке поставок по нефтепроводу «Дружба» из России в Европу.

В настоящий момент поставки хоть и ограниченно, но возобновлены, но в свете острого политического противостояния России с Западом и продолжением боевых действий на территории бывшей УССР риск полной остановки поставок очень высок.

Но трейдеры пока продолжают отыгрывать рост заболеваемости в Китае и риски рецессии в мире. Вероятно, нефть продолжит движение в коридоре $90-95 за баррель», — полагает эксперт.

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