Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам дня 16 ноября нефть марки Brent подешевела на 1,13%, до $92,68 за баррель. Активность на рынке была низкой несмотря на новости об инциденте с судном в Оманском заливе, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Кирилл Аристов

Нефтяной танкер под флагом Либерии подвергся атаке дроном-камикадзе. Судно получило небольшое повреждение.

Индекс доллара тоже торговался в боковом тренде, поэтому было ограниченное влияние на рынок. Отчет минэнерго США не оказал влияния на рынок.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,4 млн баррелей, до 435,36 млн баррелей (прогноз был — 1,9 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 2,21 млн баррелей, до составили 207,94 млн баррелей (прогноз был +200 тыс. баррелей), запасы дистиллятов — на 1,12 млн баррелей, до 107,38 млн баррелей (прогноз был — 1 млн баррелей).

Сегодня, 17 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $91,80 за баррель. Поддержкой выступает уровень $90. Вероятна просадка до $88.

4 декабря состоится заседание ОПЕК+. Генеральный секретарь ОПЕК Хайтама аль-Гайс заявил, что организация готова вмешаться в интересах нефтяных рынков в рамках интервенции.

В связи с этим сильного падения цены не ожидаю. Сегодня ожидается продолжение консолидации цен на нефть Brent выше $90.

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