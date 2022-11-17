Москва, 17 ноября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, по состоянию на 12:00 мск доллар на Московской бирже дорожает на эфемерные 0,03%, до 60,42 рубля. Евро теряет 0,24%, отступая до 62,70 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

«Российская валюта продолжает двигаться в сужающемся боковом коридоре по отношению к основным валютам.

Поддержку курсу рубля оказывает приближение очередного налогового периода, а также активное размещение Минфином России ОФЗ, проходящим при высоком спросе со стороны банков.

Вероятность того, что российский Центробанк продолжит в ближайшее время снижать учетную ставку, сейчас оценивается рынкам как невысокая, в свете роста инфляционных ожиданий.

В то же время некоторое снижение нефтяных котировок рубль пока игнорирует. Вероятно, в ближайшие дни движение в боковом коридоре по отношению к двум основным валютам продолжится», — полагает эксперт.

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