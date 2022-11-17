Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль 16 ноября продолжил показывать смешанную динамику и торговаться в ограниченных диапазонах против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль снизилась на 0,08%, до 60,35 руб., юань/рубль — на 0,67%, до 8,49 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,08%, до 62,87 руб.

С открытия утренней сессии курс доллара повышался до 61,06 руб. на фоне инцидента с падением ракет на территорию Польши. Позже стало известно, что на территории Польши взорвались ракеты сил ПВО ВСУ.

Напряжённость с западными странами и НАТО ослабла. На этом фоне пара доллар/рубль снизилась до 60 руб. Плюс рублю оказывали поддержку налоговый период и аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Ведомство продало на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 823,02 млрд рублей при общем спросе более 1,195 трлн рублей.

Сегодня, 17 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $91,80 за баррель. Поддержкой выступает уровень $90, поэтому нефтяной рынок окажет влияние на рубль, если цена упадет ниже него.

Индекс доллара торгуется в боковом тренде. Доллар находится под давлением на ожиданиях замедления агрессивной политики ФРС США после замедления потребительской и производственной инфляции.

Рубль стабилен на негативных факторах, поэтому сохранит колебания около уровня 60 за доллар.

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