Лондон, , 05:13 — REGNUM Британская служба контрразведки MI-5 удвоит расходы на борьбу с угрозами из России, Китая и Ирана, а также угрозами со стороны правых экстремистов, заявил 14 июля глава этого ведомства Кен Маккаллум.

Выступая с ежегодным докладом в штаб-квартире MI-5 Темз-хаусе (Лондон), он отметил, что за 20 лет приоритеты агентства изменились в пользу противодействия шпионской деятельности, которая якобы исходит «от государственных или поддерживаемых государством организаций в России, Китае или Иране».

Главными из них Маккаллум назвал «операции по взлому и утечке информации», направленные на оказание политического влияния, и фермы троллей, стремящиеся сеять и углублять разногласия в обществе. Число отдельных проявлений в этой сфере, по словам главы MI-5, превысило в совокупности 10 тысяч.

В апреле 2021 года Кен Маккаллум заявил, что некоторые «враждебные страны» и преступные группировки используют социальные сети для воздействия на жителей Великобритании, но не стал называть их прямо.

Добавим, на Западе не раз обвиняли Россию в кибератаках или в распространении фейковой информации в социальных сетях. Однако никаких доказательств в подтверждение обвинений там не предоставляли. В России, в свою очередь, отвергали все подобные обвинения.

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