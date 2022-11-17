Москва, 17 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 16 января 2023 года начнёт рассматривать банкротный иск в отношении Елены Махоты, чьи данные совпадают с данными бывшего вице-президента «Промсвязьбанка». Иск о несостоятельности к ней подало ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление, поданное 9 ноября 2022 года, 15 ноября приняла к производству судья Захарова. Сумма исковых требований, ставших основанием для подачи заявления, — 14 844 071,84 рубля.

Финансового управляющего для Махоты предлагают выбрать из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

В ЕГРЮЛ на ответчика по этому иску также зарегистрированы доли в четырёх компаниях, работающих как салоны красоты. Махота имеет доли в ООО «Супер Бьюти Клаб», ООО «Сбк Сити», ООО «Ледженд Москоу» и ООО «Ледженд Сити Рус».

Ранее в СМИ относительно тогда уже бывшего вице-президента «Промсвязьбанка» Махоты сообщали, что она — владелец сети салонов красоты Legend New York. Это косвенно подтверждает тот факт, что ответчик по иску о банкротстве и бывший сотрудник банка — одно лицо.

Напомним, основателями ПСБ были братья Ананьевы, которые на сегодня проходят фигурантами уголовного дела и заочно арестованы судом. В отношении них также инициированы банкротные иски.