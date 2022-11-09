Москва, , 09:01 — REGNUM Арбитраж Москвы 6 декабря 2022 года начнёт рассматривать банкротный иск к одному из бывших топ-менеджеров «Промсвязьбанка» (ПСБ), экс-бенефициару Алексею Ананьеву. К банкротным требованиям ООО «ЮрКонсалтГрупп» уже присоединился и сам «Промсвязьбанк», предъявивший претензии на сумму свыше 91 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от ООО в суд поступил в конце октября 2022 года. Дело было принято судьей Чернухиным. 1 ноября 2022 года заявление о вступлении в дело о банкротстве подал и ПСБ, указав долг в размере 91 220 405 525,87 рубля. Ранее банкротом был признан брат Алексея Ананьева — Дмитрий, который также фигурировал в числе бенефициаров ПСБ. На сегодня оба проходят фигурантами уголовного дела о хищении и выводе средств за пределы России. Сумма ущерба измеряется миллиардами рублей.

Напомним, ранее ПСБ частично выиграл иск к братьям Ананьевым, отсудив 91 млрд рублей ущерба от ряда сомнительных операций, проведённых в банке в период руководства им теперь уже бывшими владельцами. Изначально сумма составляла порядка 243 млрд рублей, но суд снизил её в своём решении.