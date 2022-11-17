Пекин, , 10:09 — REGNUM В Китайской Народной Республике создана Ассоциация международной экономической стратегии (Association of International Economic Strategy, АМЭС). Управлять АМЭС будет Совет лидеров во главе с президентом Пэн Дань, передаёт 17 ноября ТАСС.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в структуру ассоциации входит секретариат, консалтинговый и академический комитеты. Она имеет отделения в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америках, Африке, на Среднем Востоке и др.

Ассоциация будет базироваться в Китае, но работать со всем миром. АМЭС — это платформа, построенная на принципах международного развития и сотрудничества, призвана помогать китайским компаниям микро, малого и среднего бизнеса выходить на международный уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай в дальнейшем будет придерживаться пяти принципов мирного сосуществования, заявлял официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Читайте также: Китай намерен придерживаться пяти принципов мирного сосуществования