Пекин, , 12:30 — REGNUM Китай в дальнейшем будет придерживаться пяти принципов мирного сосуществования. Об этом сегодня, 11 ноября, на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Среди этих принципов — развивать дружественное сотрудничество с другими странами, продвигать построение международных отношений нового типа, содействовать координации и позитивному взаимодействию между крупными державами», — пояснил Лицзянь.

Он подчеркнул, Китай доверяет и готов сотрудничать с Россией, чтобы способствовать постоянному уверенному продвижению двусторонних отношений вперед в верном направлении в различных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что российско-китайские отношения прочны как скала.

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