Магадан, 17 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Магаданской области начались региональные выплаты раненым участникам спецоперации. Перечисление средств идёт через министерство труда и социальной политики региона.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

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«Выплата ЕДВ носит беззаявительный характер. Основанием для назначения служат сведения, полученные от военного комиссариата Магаданской области. За лёгкое ранение предусмотрена выплата 500 тыс. рублей. За тяжелое ранение — 1 млн рублей», — написал 17 ноября в своём телеграм-канале губернатор Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты в рамках второго пакета мер поддержки начали поступать семьям мобилизованных из Хакасии.