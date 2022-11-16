Абакан, , 10:08 — REGNUM Выплаты в рамках второго пакета мер поддержки начали поступать семьям мобилизованных из Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в республиканском министерстве труда и социальной защиты.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Напомним, второй пакет мер социальной поддержки мобилизованных и их семей приняли 26 октября на сессии Верховного совета Хакасии. Размер единовременной выплаты семьям мобилизованных граждан был увеличен до 100 тысяч рублей.

Выплата производится с учётом ранее перечисленных семьям средств (по 10 тысяч рублей на мобилизованного, его семью и детей) в беззаявительном порядке.

Также до конца 2022 года семьям мобилизованных компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт в многоквартирных домах в размере 100% от фактических расходов. Тем, кто проживает в домах с печным отоплением, компенсируют средства на твёрдое топливо в размере до 8 тысяч рублей. Для получения этих мер поддержки необходимо написать соответствующее заявление, обратившись в отделение управления социальной поддержки населения по месту жительства.

Как отметил и. о. министра труда и соцзащиты Хакасии Андрей Петров, выплаты членам семей мобилизованных начали поступать 15 ноября и продолжатся, пока их не получат все. «На сегодняшний день мы отправили выплаты уже на 90 млн рублей», — добавил Петров.

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