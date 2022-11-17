Москва, 17 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Логика западных стран об «ответственности» России за инцидент с киевской ракетой в Польше ущербна, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

По его словам, несмотря на очевидную подоплеку провокации со стороны Киева и Варшавы, страны Запада высказались о том, что, даже если запуск был произведен ВСУ, вина лежит на России.

«Ущербность этой логики проявляется во всей красе применительно к безответственным обстрелам Запорожской атомной электростанции, за которыми, как все здесь прекрасно понимают, стоит [киевский режим]», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в Москве уже давно привыкли к тому, что страны Запада при любом случае во всем обвиняют Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что первопричиной падения киевской ракеты С-300 в Польше стали действия Соединенных Штатов и НАТО.

Читайте также: Песков: первопричиной инцидента в Польше стали действия США и НАТО