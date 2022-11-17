Москва, 17 ноября 2022, 08:12 — REGNUM Первопричиной падения киевской ракеты С-300 в Польше стали действия Соединенных Штатов и НАТО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, результаты расследования инцидента в Польше с падением ракеты в приграничном районе не важны для США, которые всегда готовы самостоятельно назначить виновных исключительно по политическим мотивам.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД России: США плевать хотели на ход расследования инцидента в Польше