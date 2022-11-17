Вашингтон, 17 ноября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы заниматься контролем над вооружениями, вернуться к тому, чтобы быть лидером в данном контексте. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Помощник госсекретаря уточнила, что США готовы взять контроль над вооружениями даже в условиях нынешних геополитических потрясений и не могут вести переговоры с тем, кто действует недобросовестно.

«Соединённые Штаты не могут вести продуктивные переговоры, когда с другой стороны стола нет переговорщика, способного брать на себя обязательства или демонстрировать, что он в состоянии влиять на выработку решений своего правительства», — пояснила Стюарт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США готовы возобновить диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями, заявлял спецпредставитель главы Белого дома по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

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