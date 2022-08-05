Нью-Йорк, США, 5 августа 2022, 08:43 — REGNUM Власти США готовы возобновить диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями, заявил спецпредставитель главы Белого дома по ядерному нераспространению Адам Шейнман.
Шейнман добавил, что возобновление диалога возможно при условии, если Москва «будет готова действовать добросовестно».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден объявил о готовности оперативно перевести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3.
Читайте также: В постпредстве РФ усомнились в готовности США к переговорам о будущем СНВ