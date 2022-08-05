Нью-Йорк, США, , 08:43 — REGNUM Власти США готовы возобновить диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями, заявил спецпредставитель главы Белого дома по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

СНВ-3 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовы к возобновлению диалога с Россией по формированию будущего современного контроля над вооружениями», — заявил он на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Шейнман добавил, что возобновление диалога возможно при условии, если Москва «будет готова действовать добросовестно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден объявил о готовности оперативно перевести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3.

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