Москва, 16 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, по состоянию на 14:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 0,29%, до $94,12 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Roy Luck Поезд с нефтью

«Котировки нефти марки Brent 15 ноября опускались немного ниже $90 за баррель, но закрепиться им там не удалось, так как трейдеры и инвесторы стараются выкупать все попытки снижения к данной отметке, потому что представители организации ОПЕК+ обещали удерживать котировки выше, при необходимости снижая объемы добычи.

Сегодня вечером выйдут еженедельные данные по запасам сырой нефти в США от EIA, по прогнозам аналитиков они упадут на 0,440 млн баррелей, после роста на 3,925 млн баррелей неделей ранее.

Данный консенсус-прогноз может подталкивать котировки черного золота к росту, вплоть до выхода статистики в 18:30 по мск. А после выхода этой статистики и до завершения торговой сессии котировки нефти будут отыгрывать эти результаты.

Если падение запасов будет больше прогноза, то стоимость Brent до конца дня может вырасти до $98 за баррель, если меньше или они вырастут, то котировки нефти марки Brent могут упасть в район $91,50-92,50 за баррель», — полагает эксперт.

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