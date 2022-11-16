Москва, , 13:55 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, по состоянию на 12.45 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,62%, до $94,44 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как и ожидалось, приблизившись к поддержке уровня $90 за баррель, нефть снова развернулась наверх.

Котировки продолжает толкать наверх приближение 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на поставки нефти из России.

Этим, в частности, сильно озабочены китайские нефтепереработчики, уже обратившиеся к правительству с просьбой принять меры для обхода ограничений.

Такие настроения дают все основания для того, чтобы до начала декабря нефть вновь проверила на прочность сопротивление уровня $100 за баррель», — считает эксперт.

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