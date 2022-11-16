Герат, Афганистан, 16 ноября 2022, 12:59 — REGNUM В афганском городе Герате, административном центре одноименной провинции, произошло боестолкновение. Об этом сообщает газета «8 Собх».
По словам местных жителей, бой вспыхнул в 9:30 (08:00 мск) 15 ноября, в районе Бабахаджи, в 12-м округе города Герата.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что атаковали убежище ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ликвидировали пятерых членов террористической группировки.
Согласно информации, район является местом проживания хазарейцев.
Бой длился около 15 минут, применялось лёгкое и тяжёлое оружие.
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Напомним, в последнее время ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действует в провинции Герат, последним терактом группировки было нападение на автобус в Герате, перевозивший медицинских работников 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук».