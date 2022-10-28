* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:41 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на автобус, в котором находились военнослужащие 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук». Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Герат. Афганистан Employee of the U.S. State Department

Министерство обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, что в результате нападения неизвестных вооружённых лиц на автобус с врачами 207-го корпуса в 15-м округе безопасности города Герат пять человек погибли и несколько получили ранения.

Местные источники сообщают, что в результате этого нападения пострадали не менее 18 человек.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое ранее трижды атаковало в провинции Герат автотранспорт 207 корпуса, и на этот раз взяло на себя ответственность за нападение.

Группировка активизировала свои атаки на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Недавно состоявшееся по инициативе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большое собрание афганских улемов назвало группировку «хариджитами» современности и объявило контакты с ним незаконными.

После того, как указанное собрание выступило против присутствия группировки в Афганистане, эта группировка пригрозила талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начать кровавые нападения, угрожая улемам, участвовавшим в собрании.

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