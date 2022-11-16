Токио, , 12:55 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен провести 17 ноября встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры пройдут на полях саммита экономик АТЭС в Бангкоке, сообщил Кисида 16 ноября журналистам.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что у Японии и Китая есть и много возможностей для сотрудничества, и много нерешённых вопросов. Стороны рассчитывают, что предстоящая встреча поможет выстроить конструктивные и стабильные отношения Токио и Пекина.

«17 ноября запланирована моя встреча с председателем КНР в Бангкоке», — объявил Кисида.

Последняя встреча лидеров Японии и Китая состоялась, как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года. Си Цзиньпин провёл переговоры с Синдзо Абэ, который тогда был главой японского правительства. Японские СМИ предполагают, что Кисида расскажет лидеру КНР о позиции Токио по вопросу Тайваня.

Читайте также: Министерство обороны Китая призвало Японию не вмешиваться в вопрос Тайваня