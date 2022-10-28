Пекин, 28 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Министерство обороны Китая призвало Японию выполнять свои политические обязательства, воздерживаться от вмешательства в тайваньский вопрос и прекратить раздувать так называемую китайскую военную угрозу после того, как стало известно, что японское правительство рассматривает возможность включения тайваньского вопроса в свою Стратегию национальной безопасности, которая, вероятно, будет пересмотрена к концу 2022 года, сообщает 27 октября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

Представитель министерства старший полковник Тань Кэфэй заявил на очередной пресс-конференции, что в течение некоторого времени Япония намеренно раздувала связанные с Китаем проблемы, такие как тайваньский вопрос, грубо вмешивалась во внутренние дела Китая и играла на так называемой китайской военной угрозе, что является безответственным и носит скрытые мотивы.

Согласно Kyodo News, японское правительство рассматривает возможность пересмотра своей Стратегии национальной безопасности к концу 2022 года, в которой будет упомянуто, что «никакое одностороннее изменение статус-кво силой не будет допущено» в Тайваньском регионе, и может ввести политику в духе концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и структуры Quad с участием Японии, США, Австралии и Индии.

В ответ на это Тань заявил, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному и тому же Китаю, а остров Тайвань является неотъемлемой частью Китая. По словам Таня, японская сторона взяла на себя торжественные обязательства в Китайско-японской совместной декларации, подписанной 50 лет назад.

Правительство Японии признает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая. Правительство Китайской Народной Республики вновь заявляет, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Правительство Японии полностью понимает и уважает эту позицию правительства Китайской Народной Республики, и оно твердо придерживается своей позиции в соответствии со статьей восемь Потсдамской декларации, повторил Тань.

Он подчеркнул, что Япония должна соблюдать основные нормы международных отношений и выполнять свои серьезные политические обязательства перед Китаем, вместо того чтобы вмешиваться в тайваньский вопрос. Следует отметить, что в последние годы Япония стремилась следовать политике других стран по сдерживанию Китая и создала целевые «клики» во имя «свободы и открытости». Эти шаги пошли вразрез с общими ожиданиями стран региона в отношении мира, развития и сотрудничества, сказал Тань.

Пресс-секретарь отметил, что в этом году отмечается 50-я годовщина нормализации китайско-японских дипломатических отношений. Япония должна пересмотреть свои первоначальные устремления и двигаться навстречу Китаю, чтобы реализовать важный консенсус о том, чтобы «быть партнерами друг друга по сотрудничеству, а не угрозами» и продвигать двусторонние отношения по правильному пути.

«Мы призываем Японию смотреть на историю как в зеркало, действовать осторожно в области военной безопасности и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Китая, подрыва интересов безопасности Китая или подрыва региональной безопасности и стабильности», — отметил он.

Недавние шаги Японии в отношении тайваньского вопроса и других вопросов, связанных с Китаем, бросили тень на ее отношения с Китаем, сказал директор Института исследований Северо-Восточной Азии при Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Да Чжиган. Это также, в некоторой степени, ухудшило отношения и динамику будущего сотрудничества между двумя странами, сообщил Да Global Times.

Провокации Японии по тайваньскому вопросу также нанесут ущерб ее собственным геополитическим интересам и долгосрочному развитию. Двустороннее экономическое сотрудничество, вероятно, будет затронуто, а региональная нестабильность и другие факторы станут препятствиями для развития Японии в долгосрочной перспективе, сказал Да.