Москва, 16 ноября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Обломки ракеты на снимках с места её падения и взрыва в Польше идентифицированы специалистами как элементы зенитно-ракетного комплекса С-300 киевских боевиков. Об этом 16 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

Как указал официальный представитель Минобороны, заявления разных киевских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населённом пункте Пшеводув якобы «российских ракет» — это намеренная провокация с целью эскалации обстановки.

«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил [Киева]», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что в ходе осуществлённой 15 ноября массированной российской ракетной атаки не наносилось никаких ударов по Киеву.