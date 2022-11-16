Москва, 16 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В ходе осуществлённой 15 ноября массированной российской ракетной атаки не наносилось никаких ударов по Киеву. Об этом 16 ноября сообщили в Минобороны России.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

«Также хотим особо подчеркнуть, — в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории [б. УССР] — ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все показываемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах Киева являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных боевиками ВСУ зенитных ракет из размещенных в черте города комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нилл-младший написал, что ответственность за конфликт на территории бывш. УССР несёт политическая элита США, потратившая десятилетия на то, чтобы угрожать и провоцировать Россию расширением НАТО на восток.