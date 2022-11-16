Москва, 16 ноября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Все заявления Киева и зарубежных официальных лиц о падении «российских ракет» в Польше являются намеренной провокацией, сообщили 16 ноября в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«Заявления различных [киевских] источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября ракета упала на территории Люблинского воеводства Польши. В населённом пункте Пшеводув погибли два человека. В Минобороны России заявили, что сообщения польских СМИ о том, что ракета была российской, являются провокацией. ВС РФ не имеют к инциденту отношения.

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