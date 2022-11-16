Варшава, , 12:06 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) ни одной армии мира не может защитить территорию всей страны. Об этом 16 ноября сообщили в Генштабе Польши, комментируя инцидент с попаданием ракет.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны. Ракетная атака характеризуется точечным ударом по выбранной цели, а не уничтожением нескольких целей на больших площадях», — объяснили польские военные.

Ранее стало известно, что Польша инициировала заседание Совета НАТО из-за инцидента с ракетами, воспользовавшись четвёртой статьёй устава военного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что гибридная война Запада против России ведёт альянс к реальному противостоянию.