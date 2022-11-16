Трамп дал первое обещание в случае победы на выборах в США
Вашингтон, 16 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах в 2024 году реформировать избирательную систему в стране. Об этом он заявил в ходе специального обращения в штате Флорида к своим сторонникам, передаёт ТАСС.
По словам Трампа, он собирается сделать «все возможное, чтобы выборы в США вновь стали честными, конфиденциальными и пользовались доверием».
«Чтобы исключить возможность подтасовок на выборах президента США, будет введено требование подтверждения личности избирателей и только с применением бумажных бюллетеней», — пояснил республиканец.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Конгресс назвал «отчасти разочаровывающими» экс-президент США Дональд Трамп, но при этом признал их «очень большой победой».
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