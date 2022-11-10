Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Выборы в Конгресс назвал «отчасти разочаровывающими» экс-президент США Дональд Трамп, но при этом призвал их «очень большой победой». Такое заявление сделал политик в своей социальной сети Truth Social.

Трамп ) Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотя в некотором смысле вчерашние выборы были отчасти разочаровывающими, с моей личной точки зрения, это была очень большая победа», — указал Трамп.

Сторонники Трампа по Республиканской партии накануне выборов ожидали так называемого «красного цунами» от избирателей. То есть, по мнению республиканцев, за кандидатов от их партии должно было проголосовать подавляющее большинство граждан. Однако, вопреки ожиданиям, ни одна из палат Конгресса США пока не была взята под контроль республиканцами.

По данным телеканала CNN, у республиканцев оказалось пока 203 места в палате представителей из 218, необходимых для большинства, и 49 мест в сенате, где им для большинства требуется 51 делегат. Демократы получили 187 мест в палате представителей и 48 — в сенате. Подсчёт голосов ещё не окончен.