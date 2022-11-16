Токио, , 08:34 — REGNUM Одна из ведущих японских корпораций Mitsui рассчитывает к 2035 году получить права на захоронение в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) порядка 15 млн тонн двуокиси углерода, извлекаемой из выбросов тепловых электростанций и промышленных предприятий. Об этом 16 ноября сообщает газета Nikkei.

Выбросы углерода

По её данным, Mitsui с этой целью уже начала переговоры с нефтегазовыми компаниями Австралии, Малайзии, Индонезии и Таиланда.

Углекислоту из японских промышленных выбросов планируется извлекать с помощью специального оборудования и сжижать для возможности транспортировки танкерами. В случае достижения договорённостей ею будут под давлением заполнять выработанные месторождения нефти и природного газа в странах АТР.

Напомним, к 2050 году правительство Японии намерено полностью прекратить в стране промышленные и автомобильные выбросы в атмосферу углекислого газа. С 2016 года в Японии ведутся эксперименты по захоронению двуокиси углерода в подземных пластах.

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