Пекин, , 04:52 — REGNUM Китайские ученые разработали новый метод преобразования углекислого газа и воды в глюкозу и жирные кислоты, сообщает агентство Синьхуа.

Эффект инсулина в захвате и метаболизме глюкозы

Эта технология появилась после того, как другая группа в Китае успешно синтезировала крахмал из двуокиси углерода в 2021 году, и это обеспечило новый потенциал для производства искусственных или полуискусственных продуктов питания.

Исследователи из Университета электронных наук и технологий Китая, Университета науки и технологий Китая и Китайской Академии наук описали гибридную электробиосистему в исследовании, опубликованном в журнале Nature Catalysis.

Система объединяет пространственно-раздельный электролиз углекислого газа с дрожжевой ферментацией, которая эффективно преобразует углекислый газ в глюкозу с высоким выходом.

Используется наноструктурированный медный катализатор, который может стабильно катализировать чистую уксусную кислоту из диоксида углерода, а затем использовать генетически модифицированные дрожжи для получения глюкозы in vitro из электрогенерированной уксусной кислоты. Этот метод способен производить другие продукты, такие как жирные кислоты, с использованием диоксида углерода.

«Этот процесс можно понимать как превращение углекислого газа в уксус и подачу дрожжей для производства глюкозы и жирных кислот», — сказал соавтор статьи из Университета науки и технологий Китая Цзэн Цзе .

По словам исследователей, переработка углекислого газа в продукты с добавленной стоимостью представляет собой заманчивую возможность для обрабатывающей промышленности, основанной на возобновляемых источниках энергии, и практически неиспользованную возможность для решения экологических проблем и достижения круговой экономики.