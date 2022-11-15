Москва, , 15:40 — REGNUM Инвестиции в микроэлектронную промышленность России в размере 400–500 млрд рублей необходимо осуществить в течение ближайших 7–8 лет. Подобное заключение контрастирует с государственными оценками необходимых затрат на обеспечение требуемого объёма микроэлектронной номенклатуры, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Кремниевый чип David Carron

«В ряде отчётов назывались суммы порядка 1–2 трлн рублей, инвестировать которые предполагалось в ближайшие 2–3 года. Чтобы определить природу столь масштабного разрыва в оценках, следует обратить внимание на то, что основной упор сделан на покрытие потребностей в микрочипах так называемого базового уровня, то есть изготавливаемых по технологическому процессу более 90 нанометров.

Если рассматривать данный сегмент как целевой, что по многим отраслям народного хозяйства выглядит вполне обосновано, то оценки полученные экспертами можно считать состоятельными. На сегодняшний день существующие мощности по производству микрочипов в России используются не более чем на 40% от потенциальной мощности.

Увеличение этого значения хотя бы вдвое позволит существенно снизить дефицит микроэлектронных компонентов, необходимых в народном хозяйстве. Кроме того, важным аспектом представляется и импорт фотолитографического оборудования, необходимого в производственном процессе.

В актуальной ситуации возможным решением станет импорт оборудования. Учитывая санкционные рестрикции, наиболее вероятным выглядит покупка оборудования в Китае и ряде других стран Юго-Восточной Азии.

В данном контексте разумным выглядит анализ практик, используемых Ираном, радиоэлектронная промышленность которого уже длительное время находится под жёсткими санкциями Запада.

Подводя итог можно сказать, что указанные объёмы инвестиций представляются достаточными для решения проблем нехватки базовых позиций микроэлектронной линейки. В то же время, для достижения полного суверенитета в этой отрасли требуются более значительные затраты, близкие к 1,2–1,5 трлн рублей в течение ближайшей пятилетки», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на достижение технологического суверенитета в области микроэлектроники России в период до 2030 года понадобится потратить не менее 400-500 млрд рублей.

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