Сочи, Краснодарский край, , 18:10 — REGNUM В условиях глобальной тенденции к созданию локальных замкнутых технологических экосистем, у России единственный путь — создание своей высокотехнологичной радиоэлектронной промышленности, заявил 3 октября заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко на откыртии VIII Российского форума «Микроэлектроника-2022» в Сочи. Условия для высокотехнологичного бизнеса, который бы повысил конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепил национальную безопасность и повысил качество жизни людей, призван создавать национальный проект «Цифровая экономика».

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«Как показала текущая ситуация, микроэлектроника — одно из самых востребованных и перспективных направлений ближайших лет, а значит, неотъемлемая часть нашей совместной работы по достижению технологического суверенитета, о важности которого неоднократно говорил президент. Мы являемся свидетелями формирования локальных закрытых технологических региональных экосистем в мире с опорой на собственную производственную базу. Эпоха глобализации в мировом полупроводниковом производстве подошла к концу», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По его словам, с февраля по апрель 2022 года правительством проведено несколько стратегических сессий. На них ведущими экспертами отрасли были предложены сценарии поддержки и развития микроэлектроники. Многие инициативы вошли в мероприятия новых федеральных проектов, формирование которых находится на завершающей стадии.

Дмитрий Чернышенко добавил, что ответственным ведомствам — Минпромторгу, Минцифры, Минобрнауки, Минфину — в этом году поставлены задачи приоритизировать бюджетные средства на мероприятия по развитию электронной промышленности.

«Выработан целый ряд мер: государственные субсидии, льготное кредитование, в перспективе — освобождение от части налогов и сборов, отсрочки от мобилизации для сотрудников предприятий отрасли. Мы не забываем и об уже сформированных инструментах поддержки, таких как сквозные проекты. Их основная цель — сделать покупку отечественной ЭКБ и оборудования выгодной даже на фоне демпинга со стороны ряда иностранных государств.

Не менее 12 проектов в разных отраслях экономики сейчас находятся на согласовании. До конца года они будут утверждены правительственной комиссией. Призываю крупный бизнес принять более активное участие в формировании новых сквозных проектов и стать локомотивами своих отраслей по усилению позиций отечественных производителей», — сказал вице-премьер.

Правительство со своей стороны старается упростить механизм сквозных проектов. С конца декабря этого года Минцифры будет ответственным исполнителем (ГРБС) за реализацию мероприятий по предоставлению субсидий. Как отметил вице-премьер, это упростит всю цепочку формирования проектов.

«Мы видим эффект от совместной работы. Крупный бизнес начинает рассматривать микроэлектронику в качестве инвестиционно привлекательной сферы, пусть и с опорой на государственную поддержку. Большим и перспективным рынком для нас могут стать страны Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Уже сейчас обсуждается целый ряд проектов.

Повысить текущий уровень сотрудничества нам должны помочь «цифровые атташе». Они будут сфокусированы на задачи по увеличению спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию за рубежом. В сложившихся условиях нам предоставлено окно возможностей для перехода ключевых отраслей на отечественную продукцию. У нас огромные возможности развития как в нашей стране, так и на экспорт — на рынках дружественных стран. Давайте не будем упускать их!» — добавил Дмитрий Чернышенко.

Его призыв уже нашел отклик у предпринимательского сообщества.

«Сегодня в рядах петербургской «Деловой России» присутствуют сразу несколько крупных представителей отрасли электронной промышленности, в частности компании «Ракурс-Инжиниринг» и «Энергопромавтоматизация». Руководство этих и ряда других предприятий подтверждает исключительную востребованность производимой продукции микроэлектроники как госкомпаниями, так и частным бизнесом, особенно в действующих условиях санкционных ограничений.

По мнению наших экспертов, для более динамичного развития отраслей электронной промышленности уже сейчас необходимо принятие правительством страны комплекса дополнительных льгот и преференций для критически важных в данный момент времени предприятий, в частности: распространение утвержденных мер поддержки для ИТ-отрасли на предприятия, занимающиеся разработкой и выпуском широкого спектра электронной продукции, включая программно-аппаратные комплексы. Именно это предложение было озвучено нашими экспертами на недавней встрече с заместителем министра энергетики РФ.

Другой важный акцент, на который также необходимо обратить особое внимание — это ускорение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере станкостроения и электронной промышленности, что позволит России в обозримые сроки обеспечить необходимый технологический суверенитет по производству востребованных чипов и контроллеров», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM координатор предпринимательского союза «Деловая Россия» в СЗФО Дмитрий Панов.

«Полагаю, для многих предприятий, имеющих технологические и финансовые возможности, подобное предложение будет весьма актуально. Если в будущем буду обсуждаться меры поддержки и различные преференции, крупный бизнес будет активнее включаться в этот вид деятельности», — считает член генерального совета «Деловой России», совладелец маркетплейса строительных материалов «Орлан Системс» Алексей Мостовщиков.

«Новгородская область рассматривает разработку и производства микроэлектроники как одно из магистральных направлений, научной базой для этого уже сегодня становятся лаборатории Новгородской технологической школы, площадкой же для размещения новых производств с соответствующей государственной поддержкой является ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» и другие подобные экономические зоны. В качестве резидентов ИНТЦ «Валдай» до конца текущего года планируют зарегистрироваться около двух десятков.

Новые разработки новгородских ученых, в том числе те, которые были представлены президенту России Владимиру Путину во время его недавнего визита в Великий Новгород (например, компактный радар для управления беспилотниками), демонстрируют, что мы серьезно двигаемся по этому пути», — подчеркнул председатель Новогородского регионального отделения «Деловой России» Юрий Весельев.

«Инвестиции крупного бизнеса в этом процессе жизненно необходимы: это и создание отдельных подразделений, ориентированных на микроэлектронику, на базе уже существующих производств, и совместные предприятия участников рынка, и частно-государственное партнерство. Сюда же можно отнести и подготовку кадров для отечественной микроэлектронной промышленности — работа со студентами и молодыми специалистами, целевые наборы, стипендии для талантливых ребят, и многие другие инструменты.

Это абсолютно точно долгосрочные инвестиции, причем не разовые — чтобы быть конкурентоспособными, нужно постоянно совершенствовать техпроцесс. Исследования и разработки тоже потребуют больших вложений. Но с позиции технологического суверенитета и создания собственной российской микроэлектронной промышленности они однозначно оправданы и интересны. Те компании, которые сейчас включаться в этот процесс, на горизонте десяти-пятнадцати лет получат огромное конкурентное преимущество и долю этого рынка», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела исследований и разработки IT-компании КСОР («Антисон»).

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», в РФ создаются благоприятные условия для развития и внедрения цифровых технологий на основе отечественных разработок за счет комплексной системы мер государственной поддержки ИТ-стартапов и разработчиков программного обеспечения, а также стимулировании спроса компаний различных отраслей экономики на ИТ-решения.

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