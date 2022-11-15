Москва, 15 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Перспективные расчеты в области демографии проводятся регулярно и чаще всего представляются в трех вариантах: низшем, среднем и высшем в зависимости от заложенных условий (предполагаемой динамики основных демографических параметров — коэффициентов рождаемости и смертности и ряда других), заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Наиболее реалистичным обычно считается средний вариант. В одном из предыдущих прогнозов (2019 год) аналитики ООН утверждали, что численность населения Земли по среднему прогнозу достигнет к 2050 году 9056 млн человек, по высокому прогнозу — 10 646 млн человек.

Также ранее предполагалось, что численность населения в более развитых странах достигнет 1236 млн человек к 2050 году (средний прогноз), а в менее развитых регионах она составит 7840 млн человек.

По последнему прогнозу такая численность населения будет достигнута лишь к 2080 году. Важен не только показатель общей численности населения, но и его структура. Старейшее население будет расти намного быстрее, чем любая другая возрастная группа, тем самым поддерживая общий абсолютный прирост населения на фоне снижающегося во многих странах общего коэффициента рождаемости.

В Китае, одной из самых густонаселённых стран мира уже бьют тревогу по поводу старения населения. Простое сохранение нынешних демографических показателей (без международной миграции) приведет к увеличению коэффициента демографической нагрузки до 0,42 в 2060 году, что в четыре раза превышает текущий уровень, с учетом эмиграции, этот показатель увеличится до 0,59.

В целом по странам количество иждивенцев на 100 человек населения трудоспособного возраста составит 62 и далее будет только увеличиваться.

В Финляндии демографический прогноз ухудшают уже практически ежегодно: согласно прогнозу на 2021 год, число лиц в возрасте до 15 лет в 2050 году составит 712 000 человек, что на 152 тыс. человек меньше, чем в прогнозе на 2015 год.

Доля лиц трудоспособного возраста в населении Финляндии составляет в настоящее время 62%. Согласно прогнозу, к 2040 г. эта доля уменьшится до 60%, а к 2060 г. — до 57%. А средняя продолжительность жизни у женщин вырастет с сегодняшних 85 до 90 лет.

«Победителями» в таком соревновании к 2060 году могут стать Корея и Япония, в которых коэффициент демографической нагрузки преклонного возраста способен достичь 80%.

В ООН выявили и другую причину изменения рождаемости: тенденции в уровне образования женщин и доступе к противозачаточным средствам ускорят снижение рождаемости и замедлят рост населения.

Устойчивый специальный коэффициент рождаемости (СКР) ниже уровня замещения во многих странах, включая Китай и Индию, будет иметь экономические, социальные, экологические и геополитические последствия: замедление мирового ВВП и его смещение в сторону Африки, рост уровня жизни в «молодых» странах и его снижение в «старых», старение населения, вероятно, приведет к росту государственного долга, частных активов и, возможно, производительности», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по дынным ООН, численность людей на планете Земля достигла и превысила отметку в 8 миллиардов человек. Плотность населения в 2022 году составит 61,2 чел,/кв. км.

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