Москва, , 11:39 — REGNUM Численность людей на планете Земля достигла и превысила отметку в 8 миллиардов человек. Плотность населения в 2022 году составит 61,2 чел,/кв. км, сообщили 15 ноября в пресс-службе Организации Объединённых Наций (ООН).

Земной шар сторонним взглядом Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Первое место в мире по численности населения занимает Китай. Но ожидается, что к 2024 году его обгонит Индия, где будут проживать более 1,43 млрд человек. На втором месте окажется Китай — около 771 млн человек, третье место займет Нигерия — около 545 млн человек.

По прогнозам ООН, следующий рубеж по численности населения Земли в 8,5 млрд будет пройден в 2030 году, в 2037 году показатель превысит 9 млрд. Число людей достигнет пика в 2080-х годах на отметке более 10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения России, по данным Countrymeters, составляет 146,06 миллиона человек.

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